Генпрокуратура ДНР требует назначить врио главы республики. Назначение Трапезникова противоречит конституции

Объявление Дмитрия Трапезникова и.о. главы ДНР юридически не правильно и противоречит конституции самопровозглашенной республики. Как пишет Донецкое агентство новостей, об этом 7 сентября сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора ДНР, старший советник юстиции Андрей Спивак.

Он направил представление об устранении нарушений закона на имя председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина. В документе утверждается, что назначение Трапезникова врио главы республики противоречит части 1 статьи 62 Конституции ДНР. Согласно этой статье, в случае досрочного прекращения полномочий Захарченко его обязанности должен был исполнять первый заместитель. Но такого у главы ДНР не было — только обычные замы — Дмитрий Трапезников, Александр Тимофеев и Екатерина Матюшенко.

Таким образом, по закону после убийства Александра Захарченко официально в отставку должен был отправиться весь совет министров, а единственным легитимным органом остался Народный совет ДНР во главе с Денисом Пушилиным. От него Генпрокуратура и требует назначить врио главы республики и «создать все необходимые условия для проведения внеочередных выборов главы ДНР».

Ранее в СМИ появилась информация, что решение о назначении выборов может быть принято уже на ближайшем заседании парламента самопровозглашенной республики. Эксперты уверяют, что претензии Генпрокуратуры связаны с противостоянием двух элит в ДНР — одна во главе с Пушилиным представляет интересы «семьи» Януковича и приближенных к нему людей. Вторую во главе с Захарченко и Тимофеевым (Ташкентом) якобы поддерживал помощник президента России Владислав Сурков, но после убийства Захарченко ситуация изменилась – «семья» и Сурков могут договориться о Пушилине как компромиссной фигуре.