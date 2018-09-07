Государственный «Ростелеком» может получить контроль над Tele2

«Ростелеком» может увеличить свой пакет акций в Tele2 до контрольного. Сейчас у государственного оператора 45% акций сотовой компании.

О том, что переговоры между двумя крупными игроками рынка идут, как минимум, с начала лета, 7 сентября сообщают «Ведомости». Издание ссылается на неназванные источники в руководстве «Ростелекома», «Т2 РТК холдинга» (Tele2) и высокопоставленного федерального чиновника. Официальных же подтверждений этих сведений нет.

По информации прессы, «Ростелекому» нужно купить 5% Tele2, чтобы довести свою долю до контрольной. Вторым владельцем сотовой компании является Tele2 Russia Holding AB. Им, в свою очередь, владеют ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).

Tele2 — один из крупнейших сотовых операторов в России с абонентской базой более 40,5 миллиона человек. Компания работает в 65 регионах, включая Москву и Московскую область.

«Ростелеком» — российская телекоммуникационная компания с преимущественно государственным участием. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет (первое место в РФ по количеству абонентов), интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. По данным компании, её услугами пользуются более 100 млн жителей России.