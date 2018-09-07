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Общество
07.09.2018 11:53
Печать

В России хотят отменить госконтроль за украшениями из серебра. Металл стал слишком дешёвым

Ювелиров в России хотят избавить от необходимости клеймить украшения из серебра. Драгоценный металл стал настолько дешевым, что, по мнению Министерства финансов, необходимость государственного контроля за такими изделиями, отпала.

О планах упразднить госнадзор за серебром 7 сентября на полях Московского финансового форума рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

Моисеев отметил, что наблюдение за оборотом драгоценных металлов и камней сопряжен с «высоким риском отмывания доходов», а серебро настолько упало в цене, что «с таким же успехом можно контролировать никель».

Минфин готовит поправки и раздумывает, стоит ли отменить контроль за серебром полностью или же снять его для изделий весом до 100 граммов. Замминистра отметил, что в России сейчас нет надзора за серебряными украшениями весом до 3 граммов, но производители зачастую клеймят их по собственной инициативе, поскольку этого хотят потребители.

Серебряных слитков нововведение не коснется, их контролирует Госпробирнадзор.

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