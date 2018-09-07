Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»

Большая меховая ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге 12 – 16 сентября в КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная). Фабрика презентует жителям города свою новую коллекцию норковых шуб сезона 2018/19.

Фабрика приготовила петербуржцам много сюрпризов: более 1000 моделей шуб, впечатляющие цены и привлекательный ассортимент. В сентябре ещё будут действовать летние скидки*.

Скидки по промо-коду

Чтобы получить скидку 20%* нужно взять промо-код на официальном сайте Кировской Меховой Фабрики. Скидки действую на весь ассортимент.

Для того чтобы покупка стала более комфортной, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 0-0-24**, которая поможет сделать покупку без переплат и первоначальных взносов.

Выставка от производителя – это полный размерно-модельный ряд, богатая цветовая палитра и привлекательные цены, ведь фабрика сама поставляет напрямую со своих складов, минуя посредников.

Для пошива используется только российское сырьё из проверенных годами источников. Шкурки поставляет зверохозяйство «Вятка», находящееся в пгт. Зониха Кировской области. Опыт местных мастеров и суровый вятский климат позволяют выводить норку с хорошим мехом. Он плотный (большое количество ворсинок на один квадратный сантиметр), упругий и красиво блестит на солнце.

Шубки из такого меха имею высокую износостойкость, держат тепло и долгие годы сохраняют свой первозданный внешний вид.

На предстоящей выставке можно будет увидеть много новинок к предстоящему сезону 2019, среди которых стоит отметить «Френч» – роскошное норковое пальто приталенного силуэта с поясом и отделкой из серебристо-черной лисицы.

Подробно ознакомиться с ассортиментом можно на выставке Кировской Меховой Фабрики.

12 – 16 сентября КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная).

*Акция действует с 12.09.2018 г. по 16.09.2018 г. Организатор акции ИП Королёв В.В., ИНН 434579745712, ОГРН 304431303000035, юр. адрес: г. Киров, ул. Большевиков 100-2. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефону: 8 800 700 3306 (звонки по РФ бесплатно)

**Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354. Кредитный продукт «0-0-24». Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредита 36 месяцев, годовая процентная ставка 10,33%. Полная стоимость кредита, рассчитанная согласно требованиям ЦБ, составляет 10,361%. Сумма кредита: от 3 000 до 250 000 руб. При погашении кредита через третьих лиц, взимается комиссия по их тарифам. Погашение кредита: равными ежемесячными платежами. Дополнительных комиссии в рамках данного продукта Банк не взимает. Решение о выдаче кредита принимается Банком по своему усмотрению на основании представленных клиентом документов. Подробную информацию о способах оплаты можно получить на сайте Банка www.rencredit.ru или по телефону (495) 981 0 981.

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