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10.09.2018 10:00
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Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»

Большая меховая ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге 12 – 16 сентября в КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная). Фабрика презентует жителям города свою новую коллекцию норковых шуб сезона 2018/19.

Фабрика приготовила петербуржцам много сюрпризов: более 1000 моделей шуб, впечатляющие цены и привлекательный ассортимент. В сентябре ещё будут действовать летние скидки*.

Скидки по промо-коду

Чтобы получить скидку 20%* нужно взять промо-код на официальном сайте Кировской Меховой Фабрики. Скидки действую на весь ассортимент.

Для того чтобы покупка стала более комфортной, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 0-0-24**, которая поможет сделать покупку без переплат и первоначальных взносов.

Выставка от производителя – это полный размерно-модельный ряд, богатая цветовая палитра и привлекательные цены, ведь фабрика сама поставляет напрямую со своих складов, минуя посредников.

предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»

Для пошива используется только российское сырьё из проверенных годами источников. Шкурки поставляет зверохозяйство «Вятка», находящееся в пгт. Зониха Кировской области. Опыт местных мастеров и суровый вятский климат позволяют выводить норку с хорошим мехом. Он плотный (большое количество ворсинок на один квадратный сантиметр), упругий и красиво блестит на солнце.

Шубки из такого меха имею высокую износостойкость, держат тепло и долгие годы сохраняют свой первозданный внешний вид.

предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»

На предстоящей выставке можно будет увидеть много новинок к предстоящему сезону 2019, среди которых стоит отметить «Френч» – роскошное норковое пальто приталенного силуэта с поясом и отделкой из серебристо-черной лисицы.

Подробно ознакомиться с ассортиментом можно на выставке Кировской Меховой Фабрики.

12 – 16 сентября КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная).

 

*Акция действует с 12.09.2018 г. по 16.09.2018 г. Организатор акции ИП Королёв В.В., ИНН 434579745712, ОГРН 304431303000035, юр. адрес: г. Киров, ул. Большевиков 100-2. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по телефону: 8 800 700 3306 (звонки по РФ бесплатно)

**Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354. Кредитный продукт «0-0-24». Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредита 36 месяцев, годовая процентная ставка 10,33%. Полная стоимость кредита, рассчитанная согласно требованиям ЦБ, составляет 10,361%. Сумма кредита: от 3 000 до  250 000 руб. При погашении кредита через третьих лиц, взимается комиссия по их тарифам. Погашение кредита: равными ежемесячными платежами. Дополнительных комиссии в рамках данного продукта Банк не взимает. Решение о выдаче кредита принимается Банком по своему усмотрению на основании представленных клиентом документов. Подробную информацию о способах оплаты можно получить на сайте Банка www.rencredit.ru или по телефону (495) 981 0 981.

 

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Новости компаний
предоставлено компанией ООО «Кировская меховая Фабрика»
10.09.2018 10:00

Встреть зиму по-королевски вместе с Кировской Меховой Фабрикой

Большая меховая ярмарка пройдёт в Санкт-Петербурге 12 – 16 сентября в КВЦ «Евразия» ул. Капитана Воронина, 13 (ст. метро «Лесная). Фабрика презентует жителям города свою новую коллекцию норковых шуб сезона 2018/19
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