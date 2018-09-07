Прокатчик биотуалетов в Петербурге попал под уголовное дело, задолжав бывшей жене 18 миллионов

Дознаватели УФССП в Адмиралтейском районе Петербурга возбудили два уголовных дела в отношении предпринимателя, который после развода не выплатил положенные по суду супруге 18,5 миллиона. Арестованные грузовики, выяснили приставы, он нелегально сдавал в аренду через третьих лиц.

Как сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов 7 сентября, дела возбуждены по статьям «уклонение от погашения задолженности» и «незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту». Под уголовную ответственность бизнесмен попал после развода. Поделив имущество через суд, он оказался должен бывшей супруге 18,5 миллиона рублей. Делать экс-возлюбленную миллионершей петербуржец не стремился, приставам пришлось наложит арест на принадлежащие ему грузовые машины. При этом право пользования машинами бизнесмену сохранили. Позже выяснилось, что через третье лицо должник нелегально сдает грузовики в аренду, а прибыль отправляет в карман, а не на счет экс-супруги. По данным налоговой службы, за 2017 год коммерсант получил двухмиллионный доход, делиться которым не пожелал. Сейчас на грузовики вновь наложен арест, но теперь уже пользоваться владелец не может.

По информации «Фонтанки», по уголовным делам подозревается совладелец, а в прошлом генеральный директор компании «Чистый город» Александр Клыпин. Организация занимается сдачей в аренду туалетных кабин и сопутствующей деятельностью. Услугами компании пользовались ЦПКиО имени Кирова, петербургское ГКУ «Центр управления парковками», образовательные учреждения Северной столицы. В 2016 году выручка от продажи «Чистого города» составляла 41 миллион рублей.

Что касается имущества, закрепленного за бывшими супругами, им, по данным нашего издания, принадлежат квартиры на Московском проспекте, в Кузнечном переулке и на набережной реки Фонтанки.