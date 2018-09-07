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Общество
07.09.2018 11:33
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Верховный суд вновь выскажет свою позицию по наказанию за лайки и репосты

Об уголовных делах за лайки и репосты в соцсетях собирается высказаться Верховный суд России. Высший орган судебной власти готовит поправки в свое постановление о судебной практике по делам о сетевом экстремизме.

Об этом 7 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники,  принимавшие участие в предварительном обсуждении проекта. Впрочем, и совершенно официально информацию о сентябрьском заседании пленума по этому вопросу подтвердил пресс-секретарь ВС Павел Одинцов. Он также анонсировал семинар для судей.

По некоторым данным, заседание может состояться уже на следующей неделе. Поправок будет две. В первой новелле говорится: сама по себе публикация или репост материала (пусть даже уже признанного судом экстремистским) еще не говорит о том, что автор собирался «разжигать». Его преступные намерения нужно подтвердить суммой доказательств. Второе новшество: решая вопрос об умысле и цели разжигания вражды, суд должен учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, содержание всего аккаунта. Также необходимо принимать во внимание сведения о количестве просмотров, размере и характеристике аудитории.

Эксперты уже прокомментировали грядущее выступление Верховного суда. Так, глава правозащитного центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский назвал поправки ВС «вполне разумными», но требующими доработки. Например, по его мнению, суды должны знать, как именно измерять аудиторию аккаунта, иначе просто не будут учитывать этот параметр.

Не ждет ни вреда, ни пользы от разъяснений Верховного суда профессор МГУ Леонид Головко. По его мнению, гораздо эффективнее была бы отмена нескольких громких решений по делам о лайках и репостах.

Руководитель «Агоры» Павел Чиков назвал попытку Верховного суда «очень слабой». Он напоминает, что было уже два постановления пленума Верховного суда по экстремистским делам – в 2011 и 2016 годах, но они не принесли никаких изменений.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала смягчение наказания за лайки и репосты. 

«Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», – заявила омбудсмен 17 августа.  

До нее на тему публично высказался президент Владимир Путин. По его мнению, «до маразма и абсурда» ответственность за подобные проступки доводить не стоит. 

Справка:

Напомним, что в России уже несколько человек получили реальные сроки за репост картинок или текстов в Сети. Например, в мае 2016 года один год и три месяца колонии-поселения дали жителю Бердска за размещение в социальных сетях антиправославной картинки купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз осуждала происходящее. В 2017-м она вышла на свободу.

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