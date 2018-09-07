CNN: Россия предупредила американцев об ударе по подконтрольной США территории Сирии. Дважды за неделю

Российские военные собираются нанести удар по боевикам, которые находятся в зоне, контролируемой американскими вооруженными силами. США предупреждают, что неточная атака может привести к конфронтации.

За прошедшую неделю Россия дважды сообщила США о своем намерении атаковать боевиков, расположившихся в зоне влияния американцев. Американские военные выражают озабоченность тем, что российская сторона хочет нанести авиудары по району Эт-Танф в провинции Хомс, где располагается их база. Об этом 7 сентября рассказал телеканал CNN со ссылкой на свои источники в вооруженных силах страны.

Американские военные не сообщают, в какой форме они получили предупреждение от россиян о возможных ударах по подконтрольной им территории в 54 километра в стратегически важном районе Эт-Танф. «Мы настоятельно рекомендовали им [россиянам] держаться подальше от Эт-Танфа. <...> Если они [американские базы] подвергнутся атаке, то Соединенные Штаты готовы на необходимый и пропорциональный силовой ответ для защиты сил США, коалиции и партнеров», – заявил американский военный в комментарии CNN.