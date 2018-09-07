Контрольно-счетная палата увидела картель в закупках Дворцового округа и не нашла асфальт рядом с Невским проспектом

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга завершила проверку деятельности Дворцового округа за последние три года. Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, ревизоры не нашли части асфальта, который укладывала компания «Инвест+». Гендиректор этой же организации Дмитрий Степанов уже обвиняется в мошенничестве при выполнении работ в соседнем муниципалитете.

Из отчета КСП о проверке Дворцового округа следует, что инспекторы выявили около 500 нарушений на сумму 29,9 миллиона рублей, при этом реальные потери бюджета муниципалитета составили около 6 миллионов рублей. У проверяющих возникли вопросы к тратам местной администрации и использованию муниципального имущества. Так, например, в КСП сочли нарушением рекламу адвокатской конторы на информационном табло, расположенном в учреждении. Кроме того, аудиторы недосчитались детей на экскурсиях и спортивных играх: средства тратились на одно количество, а в итоге участников было меньше, или же их присутствие муниципальные чиновники не смогли подтвердить документально. Также, по подсчетам инспекторов, за 2,5 года муниципалы потратили более 650 тысяч рублей на абонементы в студию танцев и фитнес-центры для сотрудников администрации и аппарата совета депутатов. Нарушением на 20 тысяч рублей ревизоры назвали публикацию гороскопов, рецептов, кроссвордов, так как они «не относятся к информации о муниципальных правовых актах, деятельности органов местного самоуправления».

У Контрольно-счетной палаты возник вопрос к оформлению документации и проведению конкурсов на благоустройство в округе. Как сказано в отчете КСП, в 2016 – 2017 годах было заключено 3 контракта на благоустройство за 30 млн рублей. При этом в ходе аукционов цены снижались лишь на 1 – 2 процента. Участие же в них принимали организации, формально конкурирующие между собой, но расположенные по одному адресу, имеющие один телефон, а также общих сотрудников. Среди указанных организаций значится компания «Инвест+», которая проходит в рамках уголовного дела о благоустройстве в муниципалитете «Смольнинское».

«Фонтанка» писала, что, по версии следствия, гендиректор «Инвест+» Дмитрий Степанов предоставил администрации «Смольнинского» документы с недостоверными сведениями об объемах выполненных работ на сумму около 9 миллионов рублей. На данный момент предприниматель находится под подпиской о невыезде, а глава администрации «Смольнинского» Наталья Смирнова – под домашним арестом.

Как утверждают ревизоры, в Дворцовом округе им также не удалось убедиться в качественном выполнении работ этой фирмой. «Инвест+» меняла асфальт на Миллионной, 4/1, и Большой Конюшенной, 7. «Какие-либо иные документы и (или) фотофиксация, подтверждающие толщину слоя асфальтобетонного покрытия 0,24 м, в период контрольного мероприятия администрацией не представлены, что может свидетельствовать о необоснованных расходах в сумме 836,6 тыс. рублей», – говорится в документе КСП.

Кроме того, муниципалы, как считают инспекторы, завысили начальную цену контрактов на благоустройство, оценив тротуарную плитку почти в два раза дороже рыночной стоимости, что повлекло потери бюджета на 3,2 миллиона рублей.

Результаты проверки аудиторы направили в правоохранительные органы.