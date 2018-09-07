По три человека пострадали в ДТП одновременно на «Скандинавии» и на «Нарве»

О нескольких серьёзных авариях, случившихся накануне вечером, сообщает 7 сентября отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По словам очевидцев, в одном из ДТП участвовала полиция.

Около 19:50 6 сентября на 126-м километре автодороги «Скандинавия» 60-летний мужчина на «Газели» при совершении разворота допустил столкновение с «Фиатом», которым управляла 38-летняя женщина. Оба водителя невредимы, а вот их пассажиры пострадали: женщина из «Газели» госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, как и 39-летний мужчина и 24-летняя женщина из «Фиата».

В то же время на 73-м километре автодороги «Нарва» (Волосовский район Ленобласти) 36-летний водитель на «Мерседесе Спринтере», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Сканию». По данным ГИБДД, в состоянии средней степени тяжести в больницу были увезены водитель «Мерседеса» и его пассажиры – 30-летний мужчина и мальчик 2016 года рождения. По информации «Фонтанки», двое мужчин, петербуржцы, получили тяжёлые травмы, в том числе переломы. У двухлетнего мальчика, сына одного из них, предварительно диагностировали сотрясение головного мозга.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», ДТП произошло из-за того, что у «Скании» взорвалось колесо.

В Петербурге вечером 6 сентября на перекрестке улиц Новгородской и Моисеенко 26-летний мужчина на «Ниссане» при совершении левого поворота не пропустил встречную «Ладу Ларгус». В «Ладе» травмы средней степени тяжести получила 11-летняя девочка.

В группе «ДТП и ЧП» пишут, что в «Ларгус», который ехал на зеленый сигнал светофора, влетели полицейские.

Кроме того, около 21:20 на 7-м километре подъезда к Тосно в зоне нерегулируемого пешеходного перехода «Рено» сбил 30-летнюю женщину. В это же время в Волхове «Лада Приора» вне зоны пешеходного перехода наехала на 36-летнего мужчину. Оба пешехода – с тяжёлыми травмами, мужчина попал в реанимацию.