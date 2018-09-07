«Они не скупились на позолоченную мебель и сантехнику». В Якутии задержаны организаторы подпольных казино

В Якутии задержаны участники преступного сообщества, которые создали пять подпольных казино. Об этом 6 сентября сообщили в Следственном комитете. В ходе обысков по делу следователям пришлось побывать в особняках с золотой сантехникой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). В организации обвинен 44-летний житель Якутска, в соучастники записали пятерых его подельников.

«По данным следствия, 44-летний местный житель в январе 2016 года в целях регулярного незаконного извлечения финансовой выгоды создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны в составе организованной группы», – говорится в сообщении СК.

При этом сам организатор в последнее время только «осуществлял общее руководство структурными подразделениями и участниками преступного сообщества». Игровые автоматы были установлены в Якутске по пяти адресам. Они работали с января 2016-го по 17 июня 2018 года. Их деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК МВД и УФСБ по республике.

«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными. Возводя себе дома на деньги проигравшихся горожан, организаторы ОПС не скупились на позолоченную мебель и сантехнику», — заявили в СК.

И в доказательство приложили видеозапись.

Под стражу пока взяты организатор и двое наиболее активных участников преступного сообщества. Еще трое находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.