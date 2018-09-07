«Полицейский» и «профессор» оставили двух петербургских пенсионерок без накоплений

Дважды за десять дней пожилую жительницу Выборгского района Петербурга навестили мошенники. Первых интересовали счетчики, второй представился полицейским, пришедшим по следам липовых сантехников.

По данным «Фонтанки», десять дней назад в квартире на Удельном проспекте, 57, появились «сантехники». Под предлогом проверки счетчиков они похитили у хозяйки деньги. Потерпевшая обратилась в полицию, по факту кражи возбудили уголовное дело.

6 сентября в квартиру вновь позвонили. Незнакомец представился полицейским и рассказал о необходимости составить акт. Не разглядев, что написано в удостоверении гостя, пенсионерка впустила его в дом. Не удивилась, когда «страж правопорядка» попросил предъявить ему кошелек с деньгами — якобы замененными мошенниками на фальшивку. Обрадовал, что негодяев нашли и всего-то только надо — взять и проверить банкноты неким аппаратом. «Полицейский» ушел за этим аппаратом, да так и не вернулся. Вместе с ним пропал кошелек хозяйки, в котором лежало 60 тысяч рублей. Дважды ограбленной пенсионерке вновь пришлось идти в ближайший отдел — теперь уже к настоящим силовикам.

А 78-летняя жительница дома 5/1 по улице Софьи Ковалевской поверила «профессору ВМА Иосифу Яковлевичу Давыдову», который позвонил лично ей на домашний телефон и предложил госпитализацию. Обрадованная возможностью решить накопившиеся проблемы со здоровьем пенсионерка согласилась. Она согласилась перед отправкой в стационар пропить лекарство, которое от профессора принес посыльный. Только купив таблетки за 20 000 рублей, которые оказались дешевыми биодобавками, пожилая петербурженка поняла, что стала жертвой обмана и написала заявление.