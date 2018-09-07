В Томске вызвали вооруженную охрану, чтобы отобрать у девочки конфету

Сотрудники одного из магазинов в Томске вызвали вооруженную охрану из-за семилетней девочки, которая не заплатила за конфету. Об этом 7 сентября пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Как рассказал источник издания, девочка набрала целый пакет сластей, но забыла рассчитаться за один леденец. Она якобы была готова это сделать, но охрана предпочла вызвать группу быстрого реагирования. Когда те прибыли на «место происшествия», то довольно сильно удивились. В магазин приехала и мать ребенка, которая все же уговорила сотрудников магазина отпустить ее дочь. В администрации торговой точки от комментариев отказались.