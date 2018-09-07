Суда в Волго-Балтийском бассейне выстроились в очередь из-за непогоды

Как минимум два пассажирских судна застряли на подходах к Петербургу из-за тумана. По уточненной информации, теплоходы встали под Шлиссельбургом.

Как сообщают «Фонтанке» читатели, бок о бок возле крепости «Орешек» сейчас стоят два теплохода компании «Водоходъ» – «Леонид Соболев», о котором ранее писала «Фонтанка», и «Юрий Андропов». Задержку обоих судов подтвердили представители перевозчика.

Суда, напомним, встали ранним утром 7 сентября. Команда на борту объяснила задержку плохой видимостью.

Исполняющий обязанности капитана Волго-Балтийского бассейна Аркадий Биргер затруднился сказать, сколько судов стоит в акватории из-за тумана, сославшись на занятость. Судя по данным сайта MarineTraffic, на выходе в Неву из Ладожского озера скопилось более 20 единиц водного транспорта.