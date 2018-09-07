МВД возбудило дело о хищении 1,3 миллиарда у РЖД. Помог аудит в компании Артёма Чайки

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого госкомпания «Российские железные дороги» лишилась 1,3 миллиарда рублей. Копия 7 сентября оказалась в распоряжении РБК. В основу легли материалы из дела о хищении 139,9 миллиона рублей у компании сына генпрокурора России Артема Чайки.

По предварительной информации, хищения связаны с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс». Фирма с июня 2012 года по октябрь 2015-го должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. На деле полученные от РЖД деньги «Азия-Транс» выводила по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Так, в течение трех лет средства получала «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность. Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.

Обвиняемых по делу трое: генеральный директор «Азия-Транс» Евгений Матвеев (в карточке компании в СПАРК он указан как действующий руководитель), бывший генеральный директор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко.

Матвеева и Кириллова, по информации РБК, отправили под домашний арест. Вильшенко арестован заочно, поскольку он уехал из страны.

Источник уточнил, что МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс». По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежат АО «Амарант», 1% — Екатерине Краснихиной. При этом и.о. гендиректора «Амаранта» — Геннадий Вильшенко.

Сергей Вильшенко, как и Краснихина, фигурирует в другом уголовном деле — о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «​Бердяуш», которая с 2014 года принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему. Это дело сейчас слушается по существу в Чертановском суде Москвы. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

НК «Бердяуш», которая сейчас переименована в «ПНК-Урал», занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД.​ Деньги, по версии МВД, выводились по той же схеме, что и в случае с «Азия-Транс»: при помощи фиктивных договоров с техническими фирмами. Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко.