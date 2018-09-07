The Telegraph: Подозреваемые в отравлении Скрипалей представлялись бизнесменами из Петербурга

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британская полиция подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, получили визы в консульстве королевства в Петербурге. В документах они якобы указали, что занимаются бизнесом. Об этом 7 сентября сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах королевства.

По данным издания, предполагаемые отравители Скрипалей въехали в Великобританию по легальным документам, получив визу в консульстве. Они заявили, что работают в сфере международной торговли, а также предоставили свои визитки и выписки из банка, показывающее, что у них на счетах тысячи фунтов.

Британские власти настаивают, что в Петрове и Боширове было сложно идентифицировать агентов спецслужб. «У них была история. Учитывая, как трудно русским получить визу Великобритании, мы полагали, что они именно те, за кого себя выдают, и у нас не было поводов для беспокойства», – заявил источник газеты.

Напомним, что дело Скрипалей привело к закрытию консульства Великобритании, где Петров и Боширов якобы получили свои визы. Закрытие представительства королевства в Петербурге – ответная мера России на высылку 23 дипсотрудников из Лондона после отравления бывшего разведчика и его дочери. 1 августа со здания был снят флаг. Консульство было открыто при участии Владимира Путина в 1994 году и проработало почти 25 лет.