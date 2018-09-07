На Цимбалинском путепроводе новый этап ремонта: его закрывают для пешеходов

Цимбалинский путепровод, соединяющий улицы Цимбалина и Белы Куна в Петербурге, на время закроют для пешеходов. Ограничения начнут действовать с 10 сентября, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Причина – строительство нового тротуара. Старые конструкции для пешеходного движения демонтируют, и на их месте в пределах пролётных строений появится новый тротуар шириной 1 метр.

«Об уточненной схеме движения автотранспорта по данному путепроводу на период строительных работ будет сообщено дополнительно по результатам разработки и согласования схемы организации дорожного движения в сентябре 2018 года», – отмечается в сообщении ОЖД.

12 мая этого года Цимбалинский путепровод стал мемом. Дорогу украсили плакатами с обращениями к бывшему жителю Купчино, премьер-министру России Дмитрию Медведеву: его просили помочь с ремонтом. После этого железнодорожники за неделю поверх разбитого асфальта уложили новый. По данным пресс-службы дороги, «Октябрьской дирекцией инфраструктуры было отремонтировано асфальтовое покрытие и вновь выполнена антикоррозийная защита металлических пролетных строений». Но основных проблем это не решило, с чем согласился даже Смольный.