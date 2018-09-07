Олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова подозревают в отмывании бюджетных денег

Олимпийского чемпиона Сочи-2014 – лыжника Александра Легкова заподозрили в отмывании бюджетных денег. Ранее спортсмен был участником допингового скандала. Согласно отчету международной независимой организации Transparency International, именитый лыжник стал фигурантом независимого расследования о злоупотреблении членами Московской городской думы и Московской областной думы своим положением.

По данным организации, Легков возглавляет ООО «Экипировочный центр имени Легкова» и одновременно занимает пост зампредседателя подмосковного комитета по делам молодежи и спорта. Пока он был депутатом, его компания, как утверждает Transparency, заключила три контракта с бюджетными учреждениями области – Спортивной школой олимпийского резерва "Истина" (на поставку спортинвентаря на общую сумму почти 3,3 млн руб.) и МКУ «ФОК "ЛОТОС"» (440 тыс. руб.).

Помимо спортсмена в конфликте интересов заподозрили народную артистку РСФСР и депутата Мосгордумы Надежду Бабкину, а также семь других народных избранников. Transparency International по каждому из чиновников направила обращения в прокуратуру, в администрацию президента и комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Александр Легков – олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. Вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере. Победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. В сезоне-2012/13 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Объявил о завершении международной карьеры 6 апреля.

1 ноября 2017 года, после обнаружения следов вскрытия на пробирке с допинг-пробой, взятой 25 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи, Легков был признан МОК виновным в нарушении антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Александру Легкову выступать на Олимпиадах и аннулировал его результаты с Олимпийских игр 2014 года. Однако 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда дисквалификацию признали необоснованной и отменили, а результаты на Олимпиаде в Сочи оставили в силе и вернули медали.