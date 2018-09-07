Происшествия
Следователи заподозрили в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных
Следственный комитет заподозрил кемероских пожарных в сговоре с целью помешать рассследованию пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли более 60 человек. Представитель ведомства заявил об этом в суде.
Как пишет 7 сентября РБК со ссылкой на ТАСС, на заседании суд рассматривал ходатайство о продлении заключения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, который является фигурантом дела.
«Мы считаем, что между ними [пожарными] есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими», — заявил следователь, уточнив, что пожарные, которые участвовали в тушении пожара в кемеровском ТЦ, подтверждают все первоначальные и более поздние показания Генина.
Представитель СК добавил, что в материалах уголовного дела есть результаты проверки на предмет наличия сговора. Он также рассказал, что пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне» получают угрозы со стороны друзей фигурантов дела.
Ранее независимые эксперты сообщили о причине пожара в кемеровском ТЦ. Согласно результатам, крыша здания стала протекать, вода попадала в плафоны, которые стали периодически гаснуть. Служащие ТЦ не придавали этому значения. В день пожара, 25 марта, светильники оказались практически полностью залиты водой, вследствие чего произошло короткое замыкание.
Здание торгового центра на проспекте Ленина полностью снесли. На месте обустроят сквер памяти жертв пожара.
Справка:
Трагедия в кемеровском ТРК произошла 25 марта текущего года. Из-за короткого замыкания случился пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК, основная версия — короткое замыкание, однако, по данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация и были закрыты несколько аварийных выходов. Несколько человек задержаны, среди них есть и пожарные, тушившие возгорание, а также экс-начальник областного управления МЧС РФ Александр Мамонтов.