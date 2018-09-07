Следователи заподозрили в сговоре тушивших «Зимнюю вишню» пожарных

Следственный комитет заподозрил кемероских пожарных в сговоре с целью помешать рассследованию пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли более 60 человек. Представитель ведомства заявил об этом в суде.

Как пишет 7 сентября РБК со ссылкой на ТАСС, на заседании суд рассматривал ходатайство о продлении заключения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, который является фигурантом дела.

«Мы считаем, что между ними [пожарными] есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые являются фактическими», — заявил следователь, уточнив, что пожарные, которые участвовали в тушении пожара в кемеровском ТЦ, подтверждают все первоначальные и более поздние показания Генина.

Представитель СК добавил, что в материалах уголовного дела есть результаты проверки на предмет наличия сговора. Он также рассказал, что пострадавшие при пожаре в «Зимней вишне» получают угрозы со стороны друзей фигурантов дела.

Ранее независимые эксперты сообщили о причине пожара в кемеровском ТЦ. Согласно результатам, крыша здания стала протекать, вода попадала в плафоны, которые стали периодически гаснуть. Служащие ТЦ не придавали этому значения. В день пожара, 25 марта, светильники оказались практически полностью залиты водой, вследствие чего произошло короткое замыкание.

Здание торгового центра на проспекте Ленина полностью снесли. На месте обустроят сквер памяти жертв пожара.