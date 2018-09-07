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Финляндия
07.09.2018 10:08
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Выходные 8 - 9 сентября: Неделя дизайна, фестиваль ужасов и Сибелиус

В этот уик-энд в Хельсинки пройдут мероприятия Недели дизайна и фестиваль ужасов в луна-парке. В Иматре будут жарить колбаски, в Лаппеенранте совместят искусство и ночную жизнь, а в Лахти зазвучит музыка Сибелиуса.

Выходные 8 - 9 сентября: Неделя дизайна, фестиваль ужасов и Сибелиус

pixabay.com/anneileino

В субботу в Финляндии ожидается от 15 до 20 градусов Цельсия, дожди пройдут на востоке страны. В воскресенье потеплеет на пару градусов, а осадки переместятся в южные регионы Суоми.
 
В Хельсинки началась неделя дизайна, предлагающая более 200 мероприятий в музеях, лекционных залах и в магазинах. В эти выходные с 11 до 18 часов можно отправиться на дизайнерскую ярмарку на территории культурного центра Кабельный завод, где будут представлены товары из прошлых коллекций по сниженным ценам. А в торговом центре Forum до 12 сентября будет работать поп-магазин Marimekko, где будут продаваться как новые, так и винтажные изделия известной финской компании. 

До 16 сентября в разных уголках города можно увидеть инсталляции, созданные специально к Неделе дизайна, темой которых в этом году стало доверие. Сад огня c костром и свечами можно найти по адресу Helenankatu, 4. В парке Эспланады расположится инсталляция с использованием переработанного мусора, а в помещении Stockmann на Алексантеринкату разместится работа скульптора Ман Йау. 

В рамках недели дизайна разработана и специальная программа для детей. 8 сентября детский день устроят в музее Атенеум, где можно будет услышать детскую оперу, поучаствовать в мастер-классах, а также отправиться на экскурсию под руководством музейного кота Скисси. Мастерские для юных посетителей будут организованы в субботу и воскресенье и в Городском музее Хельсинки.
 
А в столичном луна-парке Линнанмяки начался фестиваль страха iik!week. Гостей ждут новые тематические объекты с актерами, лабиринты и шоу, аттракционы, ставшие чуть более пугающими и разнообразная еда. В выходные луна-парк будет работать с 13 до 22 часов. В субботу на террасе Keidas до полуночи будет играть музыка, а вечером состоится награждение конкурса самых страшных костюмов.

В Лахти в разгаре международный фестиваль Сибелиуса. 8 сентября состоится концерт Симфонического оркестра Лахти под руководством Дмитрия Слободенюка, а 9 сентября будет представлена постановка «On a String», где концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса будет сопровождаться танцем.
 
В Тампере 8 сентября будут отмечать 380-летие финской почты. В Музее почты посетителей ждет праздничная программа с сюрпризами, поездками на почтовом автобусе и сортировкой почты. Также в музейном центре Ваприикки открылась новая выставка «Мир – это ловушка», посвященная истории финских ролевых игр.

В Турку в эти выходные пройдет фестиваль «Круговорот искусства». Художники, ремесленники и дизайнеры приоткрывают двери в свои мастерские и знакомят с творческим процессом и его результатами. 

В Лаппеенранте в этот уик-энд пройдет фестиваль Arts@Bars с развлекательной программой в городской гавани, в крепости и ресторанах. 

А в воскресенье на Торговой площади Лаппеенранты состоится сельскохозяйственная ярмарка. Там будут продаваться местные продукты, свежие овощи, цветы, изделия ручной работы. Ярмарка будет работать с 10:00 до 15:00.

В Иматре в субботу устроят фестиваль колбасок. На Коскенпаррас пройдет соревнование по приготовлению колбас, в котором примут участие пять команд. Зрители смогут попробовать колбаски и проголосовать за наиболее понравившиеся из них.

Виктория Трифонова

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