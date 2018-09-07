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Происшествия
07.09.2018 10:15
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Теплоход «Леонид Соболев» застрял на Свири под Лодейным Полем. На реке туманно

Круиз по «серебряному ожерелью России» на несколько часов задержала непогода. Ночь теплоход простоял почти в сотне километров от выхода из Онежского озера в Ладожское. Компания объясняет задержку туманом.

скриншот страницы сервиса MarineTraffic

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О том, что прибытие в порт Петербурга, назначенное на девять утра 7 сентября, существенно задерживается, «Фонтанке» рассказали читатели. Возвращение с Валаама, Кижей и из Петрозаводска прервалось в нескольких километрах от Лодейного Поля. Теплоход, судя по данным MarineTraffic, остановился в бухте Свирьстроя. По словам очевидцев, последняя остановка до этого была в Мандрогах, в четыре часа дня накануне «Леонид Соболев» взял курс обратно на Петербург.

«Около 4 утра что-то зашумело, вроде пытались завести мотор. С тех пор так и стоим», – рассказала пассажирка Евгения. 

Она уточнила, что капитан задержку объясняет густым туманом. 

Теплоход «Леонид Соболев» застрял на Свири под Лодейным Полем. На реке туманно

В пресс-службе компании «Водоходъ», которая продает туры на теплоход, нашему изданию подтвердили информацию: судно встало из-за неблагоприятных погодных условий.

 

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