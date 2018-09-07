NYT выяснила, с разведками каких стран сотрудничал Скрипаль. Завербовали его в Испании

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в последние годы сотрудничал с испанской разведкой. Об этом 7 сентября пишет The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних испанских высокопоставленных должностных лиц.

По данным издания, Скрипаль приезжал в Испанию для встреч с сотрудниками спецслужб. Содержание и точные даты этих визитов засекречены. Собеседник издания подчеркнул, что Скрипаль не стал вести размеренную изолированную жизнь после ухода в отставку, а активно встречался с агентами разведки в Чехии и Эстонии, а после и в Испании.

Несколько бывших представителей испанских властей заявили газете, что Скрипаль был полезен в борьбе с российской организованной преступностью.

«С самого начала у нас была большая проблема, — рассказал газете бывший высокопоставленный сотрудник полиции Испании. – Мы не обращали внимание на российский феномен и его организованную преступность. Мы не знали, как они действовали. Скрипаль, Литвиненко дали более точное представление о реальности».

Газета добавляет,что британская разведка MI6 завербовала Скрипаля в 1995 году именно во время поездки в Испанию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери ГРУ Минобороны РФ. Россия, в свою очередь, продолжает отрицать причастность к инциденту в Солсбери. Прокуратура Великобритании обвинила в преступлении граждан России Александра Петрова и Руслана Бошарова. Представитель МИД Мария Захарова и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей им не знакомы.