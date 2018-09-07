NYT выяснила, с разведками каких стран сотрудничал Скрипаль. Завербовали его в Испании
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в последние годы сотрудничал с испанской разведкой. Об этом 7 сентября пишет The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних испанских высокопоставленных должностных лиц.
По данным издания, Скрипаль приезжал в Испанию для встреч с сотрудниками спецслужб. Содержание и точные даты этих визитов засекречены. Собеседник издания подчеркнул, что Скрипаль не стал вести размеренную изолированную жизнь после ухода в отставку, а активно встречался с агентами разведки в Чехии и Эстонии, а после и в Испании.
Несколько бывших представителей испанских властей заявили газете, что Скрипаль был полезен в борьбе с российской организованной преступностью.
«С самого начала у нас была большая проблема, — рассказал газете бывший высокопоставленный сотрудник полиции Испании. – Мы не обращали внимание на российский феномен и его организованную преступность. Мы не знали, как они действовали. Скрипаль, Литвиненко дали более точное представление о реальности».
Газета добавляет,что британская разведка MI6 завербовала Скрипаля в 1995 году именно во время поездки в Испанию.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери ГРУ Минобороны РФ. Россия, в свою очередь, продолжает отрицать причастность к инциденту в Солсбери. Прокуратура Великобритании обвинила в преступлении граждан России Александра Петрова и Руслана Бошарова. Представитель МИД Мария Захарова и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей им не знакомы.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.США ввели санкции против России из-за дела Скрипалей 27 августа. Британский премьер Тереза Мэй пообещала обсудить новый раунд санкционного давления с европейскими коллегами. Кроме того, Великобритания намерена ввести свои антироссийские ограничения после того, как покинет ЕС.