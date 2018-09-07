В Петербурге подорожает эвакуация неправильно припаркованных автомобилей

Базовые цены на перемещение задержанных транспортных средств в Петербурге в 2019 году вырастут на четыре процента. Новый «прейскурант» подписал первый заместитель председателя комитета по тарифам Смольного Гасан Сафаров.

Стоимость самой эвакуации легковых автомобилей и мотоциклов (транспортных средств категорий A, М и В) увеличится с 2816 до 2928 рублей, грузовиков и автобусов (C и D) – с 16 894 до 17 569 рублей. За каждый час хранения на штрафстоянке задержанного легкового автомобиля или микроавтобуса (разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны) в наступающем году нужно будет платить 52,22 рубля, грузовиков и более тяжелых автобусов – 104,45. Также определены цены на эвакуацию и хранение автопоездов и негабаритных транспортных средств.

Напомним, что владелец автомобиля, эвакуированного за неправильную парковку или иные нарушения правил дорожного движения, обязан уплатить как административный штраф, так и возместить стоимость перевозки и размещения машины на штрафстоянке.

Внесение такой платы не является условием возврата транспортного средства. В случае признания решения инспектора ГИБДД о задержании незаконным, услуги эвакуаторов возмещаются из городского бюджета.