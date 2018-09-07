Подозреваемый в насилии над глухонемым школьником задержан, им оказался мужчина с американским паспортом

По двум эпизодам насилия над девятилетними мальчиками в Приморском районе Петербурга задержан гражданин США. Одна из жертв — инвалид.

Как стало известно «Фонтанке», к десяти часам вечера 6 сентября оперативники пришли в одну из квартир в Приморском районе, где живет безработный гражданин США. Его приметы полиции подсказала глухонемая петербурженка, 3 сентября неизвестный совершил насильственные действия над ее сыном в сквере возле озера Долгое.

Злоумышленнику также вменяют насилие над третьеклассником на улице Уточкина в том же районе 30 августа. По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела, мужчина 47 лет задержан на двое суток.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, подозреваемый – преподаватель английского языка в частной школе для взрослых. С 2012 года он находится в России незаконно.