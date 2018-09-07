Налет на стройку на Комендантском раскрыт. Вайс и его друзья отдыхают от «трудов» в камере

Оперативники уголовного розыска установили и задержали налетчиков, оставивших без зарплаты строителей на Комендантском проспекте несколько дней назад.

Как стало известно «Фонтанке» 7 сентября, два дня ушло у сотрудников правоохранительных органов, чтобы найти и задержать подозреваемых в налете на строительную бытовку на Комендантском проспекте. Там 4 сентября у бригадира под угрозой пистолета отняли зарплату рабочих — свыше 6 млн рублей. По данным нашего издания, накануне полицейские и сотрудники СОБР Нацгвардии пришли в квартиры шестерых граждан Таджикистана, проживающих в Северной столице. Самому старшему из них 30 лет, главарю — 28, а младшему, по кличке «Вайс», — 25.

По версии следствия, в биографии задержанных — еще несколько ограблений и разбойных нападений. Так, поздно вечером 9 марта текущего года компания наведалась в заведение сети «Вкусные суши» на Московском проспекте, 183. Оттуда молодые люди уходили с двумя сейфами, в которых лежало 140 тысяч рублей.

В том же марте, только в ночь на 25 число, налетчики навестили букмекерскую контору ООО «Букмекер Паб» на Московском, 166. На этот раз их добычей стали выручка конторы — 112 тысяч рублей — и личные 15 тысяч администратора и кассира. Ими тоже разбойники не погнушались.

Еще один эпизод относится к 16 апреля. Под конец рабочего дня злоумышленники появились на строительной площадке в начале Ленинского проспекта и под угрозой пистолета отняли сумку с миллионом рублей. Деньги предназначались для выплаты зарплаты.

Видимо, решив повторить успех, налетчики пришли 4 сентября на стройку на Комендантском.

Полиция оценила автопарк, используемый для совершения преступлений: среди четырех иномарок было два «Мерседеса».

Сейчас все шестеро фигурантов задержаны на двое суток. Сотрудники уголовного розыска не исключают, что в деле появятся новые эпизоды: изучение биографий налетчиков продолжается.