«Блестящая совместная операция». The Sun узнала, как искали подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская разведка совместно с полицией несколько месяцев назад вышли на подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом 7 сентября пишет газета The Sun со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Как пишет издание, установить личности Александра Петрова и Руслана Боширова удалось после анализа более ранних записей видеонаблюдения, где оба подозреваемых уже были замечены.

Полиция сравнила изображения с камер видеонаблюдения в графстве Уилтшир, на которых фигурировали подозреваемые, с более ранними записями MI6 и Центра правительственной связи (GCHQ, Government Communications Headquarters — спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки). Источник издания рассказал, что что это была «блестящая совместная операция» полиции, MI6 и GCHQ. Эксперты нашли совпадение, отсмотрев тысячи видеозаписей.

В Британии мужчин идентифицировали, как сотрудников «военной разведки России». Как сообщает The Sun, разведка подозревает, что оба мужчины под псевдонимами Александра Петрова и Руслана Боширова работают на одно из подразделений «спецназа ГРУ», так называемое подразделение «специального назначения», уточняет газета. Указанное подразделение, продолжает издание, занимается опасными миссиями за рубежами — «мокрой работой».

По информации газеты, подозреваемых установили несколько месяцев назад, но спецслужбы не разглашали информацию в надежде, что они снова появятся в Евросоюзе и их смогут задержать. The Sun добавляет, что MI6 знает их настоящие имена.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля ГРУ Минобороны РФ. Россия, в свою очередь, продолжает отрицать свою причастность к этому инциденту. Представитель МИД Мария Захарова и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов им не знакомы. А вот «Фонтанке» удалось пролить свет на их имена и многочисленные перелеты.