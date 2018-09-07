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«Блестящая совместная операция». The Sun узнала, как искали подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская разведка совместно с полицией несколько месяцев назад вышли на подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом 7 сентября пишет газета The Sun со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Как пишет издание, установить личности Александра Петрова и Руслана Боширова удалось после анализа более ранних записей видеонаблюдения, где оба подозреваемых уже были замечены.

Полиция сравнила изображения с камер видеонаблюдения в графстве Уилтшир, на которых фигурировали подозреваемые, с более ранними записями MI6 и Центра правительственной связи (GCHQ, Government Communications Headquarters — спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки). Источник издания рассказал, что что это была «блестящая совместная операция» полиции, MI6 и GCHQ. Эксперты нашли совпадение, отсмотрев тысячи видеозаписей.

В Британии мужчин идентифицировали, как сотрудников «военной разведки России». Как сообщает The Sun, разведка подозревает, что оба мужчины под псевдонимами Александра Петрова и Руслана Боширова работают на одно из подразделений «спецназа ГРУ», так называемое подразделение «специального назначения», уточняет газета. Указанное подразделение, продолжает издание, занимается опасными миссиями за рубежами — «мокрой работой».

По информации газеты, подозреваемых установили несколько месяцев назад, но спецслужбы не разглашали информацию в надежде, что они снова появятся в Евросоюзе и их смогут задержать. The Sun добавляет, что MI6 знает их настоящие имена.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля ГРУ Минобороны РФ. Россия, в свою очередь, продолжает отрицать свою причастность к этому инциденту. Представитель МИД Мария Захарова и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов им не знакомы. А вот «Фонтанке» удалось пролить свет на их имена и многочисленные перелеты.

 

 

 

Справка:

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.США ввели санкции против России из-за дела Скрипалей 27 августа. Британский премьер Тереза Мэй пообещала обсудить новый раунд санкционного давления с европейскими коллегами. Кроме того, Великобритания намерена ввести свои антироссийские ограничения после того, как покинет ЕС.

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