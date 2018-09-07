Медведев уволил замминистра транспорта из Петербурга. Теперь он будет работать в Минске

Распоряжение об увольнении заместителя министра транспорта Николая Асаула подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ датирован 6 сентября.

По информации «Фонтанки», отстранение Асаула связано со сменой министра транспорта: в мае на место выходца из Петербурга Максима Соколова (теперь – гендиректор ЛСР) пришёл Евгений Дитрих. Как предполагают осведомлённые источники, место Асаула в ближайшее время займёт глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт. Нынешний министр транспорта был его предшественником в Росавтодоре.

Николай Асаул отвечал в министерстве за наземный городской транспорт и метро. Согласно постановлению Медведева, чиновнику придётся сменить профиль деятельности – с 7 сентября он приступит к работе торгового представителя в Белоруссии.

Отметим, что Николай Асаул проработал в министерстве транспорта 8 лет. В Москву он переехал из Петербурга, где возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике в администрации Валентины Матвиенко.

К заслугам его на этом посту относят запуск регулярного маршрутного движения по рекам и каналам Петербурга летом 2010 года, развитие проекта морского пассажирского порта, продвижение программы строительства вертолетных площадок.