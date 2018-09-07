Под Харьковом разбился вертолёт спасателей

Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины упал в Красноградском районе Харьковской области, сообщил вечером 6 сентября заместитель начальника ГУНП Украины в Харьковской области, начальник Следственного управления Сергей Чиж.

"В результате происшествия погибших нет. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка", – сообщил он агентству УНН.

Стоит отметить, что 6 сентября на Трухановом острове в Киеве потерпел крушение гражданский вертолет, принадлежавший частной компании. В результате происшествия пострадали два человека. По данному факту было начато уголовное производство.