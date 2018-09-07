Постпред США в ООН: «Ложь сирийцев и русских лишь показывает вину Асада»

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила на заседании Совбеза что России, Сирии и Ирану не стоит пробовать играть против США. "Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить (президенту Сирии Башару) Асаду и его российским и иранским партнерам: вы не хотите делать ставку на ответные действия Соединенных Штатов", — заявила Хейли в ходе заседания Совбеза, посвященного ситуации с химическим оружием в Сирии 6 сентября.

В продолжении она отметила, что "ложь сирийцев и русских их не оправдывает".

"Ложь сирийцев и русских лишь показывает вину Асада. Соединенные Штаты не перестанут решительно давить на эту ложь. Мы не бросим сирийский народ", — подвела итог американский постпред.

Ранее российский постпред в ООН Василий Небензя предложил Пентагону сформировать весь список сирийских целей, по которым будет бить «тройка» и показать его Организации по запрещению химического оружия.