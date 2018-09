Стрельба в Цинциннати: погибли три человека

Три человека погибли и двое ранены в результате стрельбы в бизнес-центре города Цинциннати,(штат Огайо, США) сообщает 6 сентября канал Fox News.

Нападение произошло в 30-этажном офисном здании, где располагается, в частности, штаб-квартира банка Fifth Third Bancorp, а также разнообразные магазины и закусочные.

По данным полиции, нападавший начал стрелять на погрузочной платформе рядом со зданием, после чего, не прекращая огонь, зашел внутрь и вступил в противостояние с полицией. Стрелок погиб. Его опознают под именем Омар Перес.

RIGHT NOW: Suspect identified in #Cincinnati shooting https://t.co/LwHE2i5Uox pic.twitter.com/NgLf3883Qu

— WHIO-TV (@whiotv) 6 сентября 2018 г.