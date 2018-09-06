Умер актер Берт Рейнолдс. Его сердце остановилось на 83-м году жизни

Американский актер Берт Рейнолдс умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает TMZ.

Как сообщает издание, Рейнолдс пережил остановку сердца, после чего его срочно госпитализировали в одну из больниц во Флориде. Но помощь медиков актера не спасла, он умер в окружении близких. Отмечается, что Рейнолдс на протяжении многих лет страдал от проблем с сердцем.

Берт Рейнолдс стал известен благодаря фильмам «Полицейский и бандит», «Начать сначала» и «Гонки «Пушечное ядро». Он также был номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Ночи в стиле буги».

Актер продолжал сниматься до последних дней: Рейнолдс должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая выйдет в 2019 году.