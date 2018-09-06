Василий Небензя предложил Пентагону озвучить весь список сирийских целей, по которым будет бить «тройка»

Сообщения о якобы готовящейся химической атаке в Сирии напоминает роман Агаты Кристи «Объявленное убийство». Когда подробности предстоящего преступления, включая время и место, указаны в газете. Об этом заявил 6 сентября постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Российский дипломат отметил, что Запад намерено нагнетает обстановку, что так уже было в апреле 2018 года, когда коалиция нанесла удар по сирийским объектам, в том числе по тому, где якобы производилось химоружие. Тогда никаких выбросов в ходе атаки не произошло.

Небензя напомнил, что Россия в курсе подготовки провокации. В курсе, что в Сирию прибыли иностранные специалисты и так называемые «белые каски», которые «не гнушаются использовать детей в своих инсценировках».

Постпред предложил американской стороне огласить весь список целей, по которым «тройка», если что, будет бить в этот раз. Чтобы в случае связи объектов с применением химоружия, сведения можно было передать в Организацию по запрещению химического оружия.

– Следует помнить, что курс на провокации приведет к очередному витку напряженности на Ближнем Востоке, который и так в последние годы жестко лихорадит в результате сеющей раздор политики ведущих западных стран. И это не просто нестабильность, а тяжелый вооруженный конфликт с многочисленными жертвами среди мирного населения. Вряд ли в конечном счете от этого выиграют ваши региональные союзники, – подчеркнул Небензя. В четверг Франция заявила, что готова нанести удар по Сирии в случае применения правительственными войсками химического оружия, как в апреле 2018 года.

Обстановка на Ближнем Востоке крайне напряженная. В Персидском заливе пришвартован американский эсминец, который при применении химоружия армией Асада нанесет массированный удар по сирийским объектам. Также к сирийским берегам направилась атомная подлодка США с «томагавками» на борту. В противовес американскому флоту в Средиземном море усилены позиции флота российского. Также в районе Сирии прошли учения стратегических бомбардировщиков и истребителей.