Госпогранслужба Украины закрыла два из трех пунктов на границе с Крымом

Украинские пограничники вечером 6 августа закрыли для движения людей и транспортных средств два из трех автомобильных пунктов пропуска на границе Украины с Крымом, сообщила Госпогранслужба страны.

Российские пограничники перенаправляют граждан и машины в пункт пропуска "Джанкой". Сообщается, что там стабильная обстановка.

Госпогранслужба Украины сообщает о том, что контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" временно прекращают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом "Титан".

"С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих у админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка". Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме", – сообщает ведомство.

Жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, крупного химзавода по производству диоксида титана. Власти признали, что причиной выпадения химического вещества на севере Крыма является выброс на опасном производстве.