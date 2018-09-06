"Свобода слова" по версии Цукерберга". Депутат Госдумы РФ Толстой пожаловался, что Instagram удалил его пост о Захарченко

Вице-спикер Госдумы ФС РФ от "Единой России" Петр Толстой обратил внимание интернет-пользователей на то, что социальная сеть Instagram 6 сентября удалила его пост о гибели главы ДНР Александра Захарченко.

"Инстаграм удалил мой пост о гибели Александра Захарченко с его фотографией. "Свобода слова" по версии Цукерберга", — написал депутат на своей странице в Facebook. (Компания Facebook, основателем которой является Марк Цукерберг, владеет Instagram).

К записи в Facebook Толстой прикрепил скриншот оповещения об удалении записи в Instagram. В сообщении объясняется, что пост удален "за насилие или применение насилия", которое противоречит руководству сообщества. Также в оповещении говорится, что если пользователь снова нарушит это руководство, доступ к его аккаунту могут ограничить или заблокировать.

Гибель Александра Захарченко не оставила равнодушными и некоторых петербуржцев. В Кронштадте, например, могут назвать целый парк в честь бывшего главы ДНР. С инициативой выступил Молодежный совет района, и администрация оказалась совсем не против. Вот только решать в конечном счете будет Общественный совет.

Справка:

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки по артисту российской эстрады Иосифу Кобзону, сработало заложенное взрывное устройство. Как заявили власти непризнанной республики, подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева. Сама Украина причастность к убийству категорически отрицает. Расследование дела под контроль взяла Федеральная служба безопасности. В ДНР уже объявлены в розыск двое подозреваемых. Что касается нового главы самопровозглашенной республики, то его выберут осенью. Напомним, в августе сообщалось, что выборы в ДНР и ЛНР хотят перенести на неопределенный срок, чтобы не разжигать конфликт и не навлечь на Россию новые санкции.