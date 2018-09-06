Турция откроет посольство в Парагвае после закрытия дипмиссии Израиля

Турция приняла решение открыть посольство в Парагвае, сообщил в твиттере 6 сентября министр иностранных дел южноамериканской страны Луис Кастильони.

Такое решение Анкара приняла через день после отказа Асунсьона от переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. "Мне только что позвонил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и сообщил об открытии посольства в Парагвае для укрепления наших отношений и увеличения торговли. Я благодарю за этот жест, который еще больше сблизит наши страны", — написал Кастильони в своем микроблоге в Twitter.

Me acaba de llamar el Canciller de Turquía @MevlutCavusoglu, quien anunció la apertura de su Embajada en Paraguay para fortalecer nuestras relaciones e incrementar el comercio. Agradezco este gesto que unirá más nuestras naciones pic.twitter.com/deCogkYb4B — Luis A. Castiglioni (@LuisCastiglioni) 6 сентября 2018 г.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство в Парагвае после отказа Асунсьона от переноса дипмиссии в Иерусалим.