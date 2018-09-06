Американский постпред при ООН призвала Россию выдать Великобритании «убийц» Скрипалей

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала Россию выдать Великобритании Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

"Сейчас мы должны помочь нашим британским друзьям найти двух российских подозреваемых. Их личности установлены. И передать их в руки правосудия в Великобритании. Еще лучше, почему бы российским властям не выдать этих двух убийц?" — сказала она 6 сентября на заседании Совбеза ООН, передают РИА Новости.

Напомним, 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля ГРУ Минобороны РФ. Россия, в свою очередь, продолжает отрицать свою причастность.

Представитель МИД Мария Захарова и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов им не знакомы. Корреспонденту «Фонтанки», однако, удалось многое узнать об этих двух мужчинах.

6 сентября Великобританию в этих обвинениях поддержали Франция, Германия, США и Канада. Лидеры стран назвали инцидент с отравлением «нарушением суверенитета» и «угрозой безопасности». Но вечером 6 сентября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин нашел ещё одно видео с "подозреваемыми по делу Скрипалей".