СБНО Украины отказался от дружбы с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение украинского президента Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе с Россией. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба главы украинского СБНО Александра Турчинова.

"СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией", – говорится в сообщении. Ранее Порошенко заявил, что намерен уведомить международные организации о непродлении договора о дружбе с Россией на Генассамблее ООН.

Кроме того, Порошенко пообещал до 30 сентября проинформировать Россию о прекращении договора о дружбе между странами.