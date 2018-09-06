Глава Роскосмоса нашел новое видео с подозреваемыми по делу Скрипалей
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter прокомментировал опубликованные британскими властями фото двух «отравителей Скрипалей» кадром из фильма «Афоня».
На кадре изображены грузчик Федул (актер Борислав Брондуков) и его собутыльник (актер Игорь Боголюбов), которые стоят, облокотившись на стеклянную витрину магазина.
«Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)», — говорится в подписи к кадру.
6 сентября 2018 г.
Королевская уголовная прокуратура Великобритании (CPS) раскрыла имена подозреваемых в нападении на Сергея и Юлию Скрипалей. По мнению британского ведомства, к нападению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция Лондона на своем веб-сайте опубликовала фотографии подозреваемых. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ. "Фонтанка" попыталась выяснить, где живут эти граждане РФ и что о них известно на родине.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.