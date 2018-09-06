Глава Роскосмоса нашел новое видео с подозреваемыми по делу Скрипалей

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter прокомментировал опубликованные британскими властями фото двух «отравителей Скрипалей» кадром из фильма «Афоня».

На кадре изображены грузчик Федул (актер Борислав Брондуков) и его собутыльник (актер Игорь Боголюбов), которые стоят, облокотившись на стеклянную витрину магазина.

«Александр Петров и Руслан Боширов в ожидании Скрипалей. (Фото британской разведки)», — говорится в подписи к кадру.

Королевская уголовная прокуратура Великобритании (CPS) раскрыла имена подозреваемых в нападении на Сергея и Юлию Скрипалей. По мнению британского ведомства, к нападению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция Лондона на своем веб-сайте опубликовала фотографии подозреваемых. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ. "Фонтанка" попыталась выяснить, где живут эти граждане РФ и что о них известно на родине.