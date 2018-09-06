Жилой дом на Салова снесут ради строительства ВСД

Жилой дом на улице Салова, 30 снесут для строительства эстакады Восточного скоростного диаметра. Об этом 6 сентября сообщил представитель проектировщика на публичных слушаниях в администрации Фрунзенского района.

Снести планируется последний жилой дом в промышленном квартале, зажатом между железнодорожными путями. На данный момент, согласно данным на сайте бюджетного учреждения, в нем расположено отделение временного проживания Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Как рассказал «Фонтанке» участник публичных слушаний помощник депутата Оксаны Дмитриевой Павел Швец, возмущения среди собравшихся заявление о сноса дома не вызвало. На слушаниях присутствовала одна жительница указанного дома.

Справка:

Восточный скоростной диаметр или Восточная широтная магистраль – платная трасса, которая пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов. Проект предусматривает переход через реку Неву в створе улиц Фаянсовой и Зольной. Пока окончательно не известно, мост это будет или тоннель, вариант с мостом считается приоритетным. Протяженность перспективной трассы 22,9 км. 8,7 км пойдут по Ленобласти, 14,2 км – по территории города. При этом протяженность от Благодатной до кольцевой составит 16,7 км. Областные 2,5 км от границы Петербурга до КАД будут включены в зону ответственности города. От Благодатной до КАД будет шесть полос, дальше до Мурманского шоссе — 4. Стоимость проекта составит 160 млрд рублей. В ходе летнего экономического форума город подписал два протокола о намерениях, с Евразийским банком развития и ВТБ на 160 млрд и 110 млрд рублей соответственно, на участие в концессии по строительству трассы. Строительство должно быть завершено в 2022 году.