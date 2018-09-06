Статус зелёной зоны. К Экспофоруму не будет трассы на костях

Земельный участок с воинским захоронением в районе Пулковки по итогам заседания комиссии Смольного получил статус зелёной зоны. Теперь на территории, где планировали проложить дорожную развязку, может быть только парк.

Как сообщил «Фонтанке» координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев, комиссия утвердила предложенную им поправку в Генплан. Участок под братским военным захоронением защитников Ленинграда на Пулковских высотах, переведен из зоны улично-дорожной сети в рекреационную зону.

Захоронение нашли в 2011 году, через год поставили на учёт. Тем не менее, в генплане Петербурга его не было. В сентябре прошлого года на территории началось строительство транспортной развязки на конгрессно-выставочный центр в районе Пулковки. На человеческие останки наткнулись через месяц. Работы сначала приостановили, а потом и вовсе перепроектировали развязку.

Обязательного создания мемориальной зоны новый статус не гарантирует, поясняют градозащитники 6 сентября. Однако отдать землю с останками бойцов под дороги собственник – кипрская фирма RESUMUP IP HOLDINGS LTD – не сможет. Окончательно закрепить за участком неприкосновенность предстоит депутатам ЗакСа.