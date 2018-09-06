Антимонопольщики могут оставить Петербург без новогоднего оформления. Приостановлено конкурсов на 100 млн рублей

Петербургское УФАС приостановило восемь аукционов по оформлению Петербурга к Новому году и Рождеству. Как сообщила пресс-служба ведомства 6 сентября, на закупки, объявленные СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления», поступило 12 жалоб.

Заявителями выступили ООО «Прометей» и ООО «Завод металлоконструкций». Чем именно недовольны компании, УФАС не уточняет. Рассмотрение их жалоб состоится 11 сентября.

Ранее Смольный объявил три аукциона на установку новогодних искусственных елей высотой 8, 14, 20 и 25 м на общую сумму 52,7 млн рублей, а также пять аукционов на украшение города световыми композициями на опорах освещения, на набережных, на деревьях и на тросовых конструкциях на Невском и Московском проспектах на общую сумму 50,5 млн рублей.