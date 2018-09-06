Путин обозначил штрафы, которые будут грозить работодателям за отказ работать с «предпенсионерами»

За отказ в приеме на работу или увольнение с нее граждан предпенсионного возраста работодателей смогут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Соответствующие поправки к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» внес президент Владимир Путин, сообщается 6 сентября на сайте Кремля.

Помимо штрафа в 200 тысяч, работодателю также могут грозить обязательные работы на срок до 360 часов. Уголовный кодекс дополнят статьей 144.1 (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста).

6 сентября президент России внес в Госдуму все свои поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Специальным представителем Путина при обсуждении всех изменений будет вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, 29 августа Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам страны предложил шесть пунктов смягчения реформы.