«Фонтанка» за 60 секунд — 6 сентября

Около половины незаконных ларьков, лотков и шаверм, изничтоженных чиновниками, возрождаются на прежнем месте. Наверное, Смольному пора сменить стратегию: не можешь уничтожить — возглавь. Потому что, если страшный ларек из обувных коробок и кроватных спинок так живуч, значит, петербуржцам в нем что-то нужно.

Полигон «Красный Бор» вот-вот станет золотым, но не менее ядовитым. Во избежание катастрофы вокруг него надо пристроить более надежные дамбы, а это почти 600 миллионов рублей.

Пока акционеры «Юлмарта» Костыгин и Васинкевич делят корону и выясняют, кто не прав, будущее их актива уже распланировал один из кредиторов. Ничего личного.

Дырка в корпусе «Союза» на самом деле – как знак качества: мы доказали, что наши аппараты безопасны, даже если дырявые.

В Бразилии сгорел национальный музей. Рассказываем, что потеряли вместе с ним россияне и чем будут наши музеи помогать погорельцу.

Объясняем, что сломается в Интернете 11 октября (спойлер — ничего, сеть станет только крепче, но немного поштормит).

Для некоторых въехать в Россию теперь стоит около миллиона рублей. На границе с Эстонией уже собираются пробки.

В Петербурге какая-то тотальная беда с кейтерингом. Не успели разобраться с неправильным маслом в «Прибалтийской», отравились гости банкета в Константиновском дворце. Шаверма у метро и то меньше бед творит — или просто тише работает.

М-11 под Тосно споткнулась об ископаемых предков. Работы встали.

А в одном из корпусов ИТМО рабочие церемониться не стали — они раскололи кувалдами метлахскую (очень ценную) напольную плитку и вывезли как мусор.

В Зимний дворец привезли «мощнейшее оружие во времена, когда жгут мосты и возводят стены» – картины Рембрандта из частной коллекции.

Режиссер Авдотья Смирнова снова превосходит саму себя. В кинотеатрах – «История одного назначения».