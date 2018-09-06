В Латвии хотят запретить страйкбол и другие военизированные игры ради национальной безопасности

Латвийский парламент во втором чтении одобрил поправки к закону о нацбезопасности, запрещающие страйкбол и похожие военизированные игры. Об этом 6 сентября сообщает Латвийское радио.

Поправки были подготовлены совместно с полицией безопасности, отметил депутат Карлис Сержантс. По его словам, часть из таких команд «весьма серьезно имитирует в своих играх ситуации, которые характерны для армии или спецподразделений».

– И нет никакой тайны, что отдельные участники этих групп нелояльны Латвии. Так что нет уверенности, что эти полученные ими навыки в какой-то момент, скажем, в час икс, не обратятся против государства, — заключил депутат.

Полиция безопасности Латвии всерьез считает военизированные игры способом получения навыков военного характера недоброжелателями страны. Об этом было упомянуто в последнем отчете ведомства. Тогда же полиция заявила, что страйкбол необходимо запретить.

Напомним, в декабре 2017 года троих российских страйкболистов задержали в Латвии. Они приехали на рейсовом автобусе из Петербурга для участия в первом всебалтийском турнире по airsoft (страйкболу) по приглашению организаторов. При этом у наших соотечественников с собой не было даже снаряжения. В итоге их допросили и депортировали, а игры вовсе отменили.

В августе 2016 года жители волости Цену Озолниекского края сообщили полиции о российских военных, двигавшихся в направлении Риги. Сотрудники спецслужб вместо военных застали страйкболистов. При этом, как утверждали полицейские, мужчины были одеты в военную форму, и при них были копии боевого российского оружия. Они сообщили, что молодых людей отпустили после проведенной беседы. Однако россияне уверяли, что их избивали и пытали электрошокером.