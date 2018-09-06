Забывчивый член Горизбиркома от ЛДПР будет работать в администрации Колпино

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от партии ЛДПР Валерий Николаев на днях приступит к исполнению обязанностей заместителя главы районной администрации Колпино. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердил 6 сентября глава регионального отделения ЛДПР Олег Капитанов.

Глава партии Жириновского в Петербурге отметил, что его однопартиец останется при этом в избирательной комиссии, исполняя обязанности на общественных началах.

Сам же Николаев в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что не знает о своем назначении, не смог вспомнить, проходил ли он проверку на полиграфе и другие формальные процедуры, необходимые для утверждения в должности.

Предполагается, что Николаев будет курировать молодежь, культуру и спорт в Колпино. Ранее на эту должность отправляли главу аппарата регионального выборного штаба Владимира Путина Сергея Шульгу. Он проработал на этом месте почти два месяца, после чего его отправили трудиться в администрацию Кронштадта.