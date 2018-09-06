«Зенит» презентует нового полузащитника Маркизио перед матчем с «Кайратом»

Футбольный клуб «Зенит» назвал дату презентации своего единственного новичка – итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Как сообщили 6 сентября в пресс-службе команды, экс-игрок «Ювентуса» будет представлен в чаше арены «Санкт-Петербург» перед товарищеским матчем с «Кайратом» 9 сентября.

Напомним, «Зенит» объявил о подписании двухлетнего контракта с Клаудио Маркизио в минувший понедельник, 3 сентября, – спустя два дня после закрытия трансферного окна. Для того, чтобы заявить итальянского футболиста, петербуржцам пришлось получить специальное разрешение у РФС.

По данным итальянских СМИ, Маркизио будет получать 6,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Источники в России говорят об окладе в 3,5 млн евро.