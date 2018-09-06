«Зенит» презентует нового полузащитника Маркизио перед матчем с «Кайратом»
Футбольный клуб «Зенит» назвал дату презентации своего единственного новичка – итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Как сообщили 6 сентября в пресс-службе команды, экс-игрок «Ювентуса» будет представлен в чаше арены «Санкт-Петербург» перед товарищеским матчем с «Кайратом» 9 сентября.
«Зенит» представит Клаудио Маркизио на стадионе «Санкт-Петербург»! ⚡— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 6 сентября 2018 г.
Детали: https://t.co/fKcqg8WAul pic.twitter.com/MJw6HOkajT
Напомним, «Зенит» объявил о подписании двухлетнего контракта с Клаудио Маркизио в минувший понедельник, 3 сентября, – спустя два дня после закрытия трансферного окна. Для того, чтобы заявить итальянского футболиста, петербуржцам пришлось получить специальное разрешение у РФС.
По данным итальянских СМИ, Маркизио будет получать 6,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Источники в России говорят об окладе в 3,5 млн евро.
Справка:
Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.
С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.
Маркизио — семикратный чемпион Италии, победитель Серии B, трёхкратный обладатель Суперкубка и четырёхкратный — Кубка Италии. Вместе с «Ювентусом» он дважды играл в финале Лиги чемпионов.