СМИ: Российская валюта подешевела из-за ухода с рынка крупного американского фонда, который распродал рублей на 1 млрд долларов

Резкое ослабление российской валюты во второй половине дня 6 сентября объясняется уходом с рынка крупного американского фонда. Об этом со ссылкой на источники и экспертов пишет The Bell.

На торгах Московской биржи евро поднялся выше 80 рублей, доллар превысил отметку в 69 рублей. Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук заявил The Bell, что на рубль могло негативно повлиять развитие дела Скрипалей и обвинение двух россиян в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.

«Вчера в целом краткосрочной реакции не было, потому что, по сути, ничего нового не произошло. Были предъявлены доказательства, но позиции сторон остались неизменны. Сегодня мы видим немного отложенную реакцию: пришел какой-то крупный американский фонд, который решил уйти, вот и инициировал такую цепную реакцию», – заявил Романчук.

Дилер крупного российского банка на условиях анонимности уточнил: «Америка открылась, и покупка была, скорее всего, оттуда, очень крупная, больше $ 1 млрд на бирже проторговалось, видимо, это перед выступлением в ООН (по делу Скрипалей), при том, что новостной фон в целом чистый».

Напомним, накануне, 5 сентября, Великобритания официально обвинила в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Сегодня Франция, Германия, США и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором утверждается, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль.