«Мы уверены, что это были офицеры ГРУ». Франция, Германия, США и Канада поддержали выводы Великобритании по делу Скрипалей

Франция, Германия, США, Канада и Великобритания выпустили совместное заявление по поводу отравления Скрипалей в Солсбери. Лидеры стран назвали инцидент нарушением суверенитета Великобритании со стороны России. Об этом 6 сентября сообщает BBC.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении. И уточняется, что российские власти «почти наверняка» одобрили покушение на Сергея и Юлию Скрипаль. «Мы полностью уверены, что двое подозреваемых в преступлении были офицерами из российской спецслужбы, известной как ГРУ», – пишут лидеры пяти стран. И подчеркивают, что появление «Новичка» в Солсбери — это угроза Франции, Германии, США, Канаде и Британии.

«Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа «Новичок», созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны», — уточняется в документе.

Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в Организацию по запрещению химоружия о программе «Новичок».

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в покушении на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля ГРУ Минобороны РФ. Россия, в свою очередь, продолжает отрицать свою причастность к этому инциденту. Представитель МИД Мария Захарова и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов им не знакомы. А вот «Фонтанке» удалось пролить свет на их имена и многочисленные перелеты.