Минкомсвязи подтвердило, что паспорт петербургского болельщика заблокировали во имя обороноспособности страны

Минкомсвязи подтвердило, что FAN-ID петербургского болельщика Игоря Музыченко был аннулирован из соображений обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Министерство 6 сентября ответило на обращение Музыченко, которое было получено 22 августа. В ведомстве подчеркивают, что законом не предусмотрены ни информирование гражданина о причинах блокировки паспорта болельщика, ни компенсация ущерба, который он в связи с этим понес. Также в ведомстве сообщили, что после блокировки документа система идентификации футбольных болельщиков автоматически направила Игорю Музыченко сообщение о том, что его FAN-ID недействителен, на номер телефона, который был им указан при регистрации. SMS были отправлены системой трижды, 20, 21 и 22 июня. Также в ответе министерство обратило внимание Музыченко на то, что, если его не устраивают действия ведомства, он имеет право обратиться в суд.

Напомним, что петербургский болельщик Игорь Музыченко 19 июня побывал на матче Россия – Египет на стадионе «Санкт-Петербург» и приобрел билеты на матч Австралия – Дания в Самаре. Но на «Самара-арену» его уже не пустили, так как его паспорт болельщика оказался заблокирован.