Российский авторынок растет: лидер – «как всегда», а в Петербурге предпочитают «японцев»

По итогам августа 2018 года в России на 11% увеличились продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта и составили 147 388 машин. С начала года российский авторынок вырос на 16,2% до 1 млн 140 тыс. 61 автомобиля. Эти данные Ассоциации европейского бизнеса приводит 6 августа «Автостат».

Бессменным лидером на нашем рынке остается АВТОВАЗ, продавший в августе 28 683 автомобиля Lada, что на 9% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – продано 18 857 машин (+25%), что сделало корейской марку самой продаваемоq среди иномарок. Третью строчку сохранил Hyundai — 13 993 проданных автомобиля, рост по сравнению с прошлым годом на 4%.

Далее идет Renault — 11 534 штуки (+3%). Замыкает «пятерку» Toyota с уровнем продаж в 9748 машин (+23%). В топ-10 также вошли Volkswagen (8637 штук, +20%), Nissan (7108 штук, +21%), Skoda (6741 штук, +34%), ГАЗ (4993 штук, 0%) и Ford (4035 штук, -4%).

При этом на рынке Петербурга лидируют автомобили японских и корейских марок. По данным «Автостата», они занимают примерно 45 процентов рынка нашего города, еще 19 процентов – за немецкими автомобилями. Отечественные автомобили популярны не очень, им осталось всего 10,5 процента покупателей. Наименее популярны у наших земляков британские, китайские и шведские бренды — от 1 до 2 процентов.