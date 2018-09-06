Daimler открыл полностью электрический кроссовер и сделал «шаг назад»

Генеральный директор Daimler Дитер Цейтше, представляя первый полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, заявил, что темпы производства электромобилей будут ниже, чем прогнозировалось ранее, сообщает Automotive News Europe.

Согласно планам компании, до 2022 года бренды Mercedes и Smart будут выпускать 10 полностью электрических моделей, а к 2025 году объем продаж электромобилей концерна должен составить до четверти общего объема продукции. Однако теперь CEO Daimler считает, что с этими планами поторопились, поскольку составляли их «сверху вниз», то есть исходя из самых оптимистических цифр.

Но действительность вносит свои коррективы, в частности у всех на слуху пример производственных трудностей, с которыми столкнулась Tesla. Сейчас, по словам Цейтше, концерн будет строить свои планы «снизу вверх», то есть исходя из своих возможностей. Одна из главных целей компании — гарантировать при производстве электромобилей тот же высочайший уровень качества, которым славится ее продукция с традиционными двигателями.

При этом Цейтше выразил уверенность, что, несмотря на первоначальные высокие расходы и, как следствие, снижение общей прибыли концерна, производство электромобилей в перспективе будет обязательно приносить прибыль.

Отметим, что накануне концерн представил кроссовер Mercedes-Benz EQC – первый из модельного ряда электрических автомобилей EQ. Он построен на основе ходовой седана C-Сlass и кроссовера GLC, и его прямыми конкурентами считаются Tesla Model X и Jaguar I-Pace. Запас хода на полном заряде 80-киловаттной батареи составляет 450 км, скорость искусственно ограничена 180 км/ч, а разгоняется кроссовер до сотни за 5,1 секунды. С такими характеристиками конкурировать с двумя вышеупомянутыми соперниками можно, только имея в «багаже» громкое имя Mercedes и славу одного из самых знаменитых мировых брендов.